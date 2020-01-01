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Компактная антенна HQClear TV

Мобильная цифровая антенна HQClear TV – отличное решение для тех, кому надоели громоздкие «сетки» и у кого нет доступа к кабельному или спутнику. Небольшая, компактная антенна поместится в любом жилище. А при надобности – залезет и в простой рюкзак, если придется переезжать или выезжать на отдых. HQClear TV может похвастаться лаконичным красивым дизайном. Никаких железок, торчащих во все стороны, джунглей из проводов-лиан!

Какое телевидение стоит подключать в 2020 году?

В 2020 году современные технологии предоставляют широкий ассортимент подключении телевидения. Как не ошибиться и сделать достойный выбор по критерию цена/качество?

Если в СССР был всего лишь один способ просмотра в виде подключения к коллективной антенне с сопутствующими этому ударами кулаком в случае помех, сейчас способов подключения и просмотра гораздо больше. Сигнал стал цифровым, появились интерактивные передачи и возможность подключиться к спутнику даже в тайге. Изменились и предпочтения – всё большее число абонентов хотят смотреть не два-три канала, а несколько десятков, включая тематические.

В таких условиях повышенного спроса провайдеры наперебой предлагают подключить «самое лучшее», «самое дешёвое» и вообще «самое-самое» телевидение. На неискушенного зрителя обрушиваются «спутники», «кабели», «оптика» и прочие страшные термины, призванные подчеркнуть правильность его выбора.

Многочисленные DVB-T, IPTV и цифровые каналы могут ввести в замешательство даже опытного пользователя, тем более, что операторы сами частенько смешивают в кучу и технологии, и способы доставки сигнала и его вид.

Наш сайт решил расставить все точки над «И» и рассказать, что же сейчас действительно стоит выбрать в качестве подключения вашего телевизора ко всем нужным телеканалам. Давайте приступим к разбору всех возможных вариантов:

Аналоговое телевидение

Аналоговый сигнал можно поймать с помощью общей антенны. Та самая коллективная антенна которую использовали во времена СССР. Аналоговый сигнал сегодня считается устаревшим и мало где используется. Минусом такого телевидения считаются уязвимость сигнала при помехах, что приводит к худшему качеству изображения и звука. Также данный вид подключения невозможно использовать в дали от общей антенны, а т.е. невозможно использовать за пределами города.

Кабельное телевидение

Улучшенное по сравнению с аналоговым сигналом качество изображения и звука, повышенная помехоустойчивость, большое количество каналов, дополнительные сервисы. Но к сожалению тут встречаются такие недостатки как: зависимость от оператора, недоступность для удаленных городских районов и в сельской местности, а также цена установки не каждому по карману.

Цифровое телевидение

Имеет хорошее качество телеканалов. Но к сожалению цифровое телевидение ограничивается определенной территорией покрытия. Только внутри этой зоны прием и передача сигналов работает безупречно. В случае недостаточного уровня сигнала будет происходить зависание кадров, или картинка будет рассыпана на квадратные системы изображения. Здесь нет среднего качества, сигнал поступает на "отлично" или не проходит вовсе. Если вы находитесь в зоне такого покрытия, то данное подключение можно рассматривать, но к сожалению данный вид подключения стоит немалых денег. Также абонентам требуется платить ежемесячную плату за пакет телеканалов.

Спутниковое телевидение

Это высокое качество передачи телеканалов, а также широкий ассортимент выбора поставщиков спутниковых тарелок. Но к сожалению даже у данного вида подключения имеются свои недостатки: Зависимость уровня сигнала от таких погодных условий, как дождь и снег (решается использованием антенн большего диаметра (преимущественно 90-120 см) и дорогостоящим монтажом с настройкой на максимальный уровень сигнала).

Также необходимость в периодическом обслуживании ресивера (преимущественно 1 раз в год), связанная с переходом небольшого количества каналов с одной частоты на другую или техническими изменениями в провайдеров каналов (решается подписанием договора на платное обслуживание системы с компанией-установщиком или самостоятельным перенастройкой ресивера).

Мобильная цифровая антенна нового поколения

Данная антенна обеспечивает прием цифровых эфирных каналов. Для подключения вам не потребуется интернет, Смарт ТВ или кабель от центральной антенны. Совместима абсолютно со всеми телевизорами. Подключается в простой разъем для стандартной антенны.

Вы можете поставить телевизор куда угодно. Никаких проводов. Все, что от вас потребуется это только вставить антенну и телевизор начнет транслировать телеканалы. Главной особенностью данного приспособления выступает то, что вам не придется платить никакой абонентской платы. Антенна ловит как Российские телеканалы, так и зарубежные.

Это инновационная Японская разработка стремительно набирает популярность в России. Существует всего лишь один производитель антенн подобного класса. Лучшей среди них выступает "HQClearTV".

Взвесив плюсы и минусы всех видов подключения, можно смело заявить, что японская разработка становится самым практичным видом подключения в 2020 году. По критерию цена/качество HQClearTV действительно нет равных на современном рынке. Купив устройство один раз, вы получаете полный спектр телепередач абсолютно бесплатно и на долгие годы.

Существует всего лишь один недостаток данного вида подключения. В виду с высоким ростом популярности, мошенники производят копии HQClearTV и продают их в магазинах электроники и на просторах интернета.

Как заявляет производитель, оригинальное устройство продается исключительно на сайте компании. К счастью по многочисленным просьбам жителей РФ, разработчики запустили официальный сайт и в России. Покупая HQClearTV там, вы обезопасьте себя от покупки некачественного экземпляра данного продукта.

Ссылка на официальный российский сайт HQClearTV