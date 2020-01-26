Xiaomi Mi Watch

Компания Xiaomi также представила Smart-часы Mi Watch, которые стали первым продуктом компании в данной категории, если не считать устройств, выпускающихся под брендом Amazfit и фитнес-трекеров самой Xiaomi. В плане дизайна новинка очень напоминает Apple Watch . Устройство оснащено 1,78 прямоугольным сенсорным AMOLED-дисплеем с плотностью пикселей 326 ppi, покрытым защитным сапфировым стеклом. Корпус часов изготовлен из алюминиевого сплава с матовой отделкой. На нижней грани расположены контакты зарядного устройства и пульсометр. Справа находится колесико, которое можно использовать для навигации по пользовательскому интерфейсу часов. Также справа есть многоцелевая кнопка и микрофон. Слева расположено еще одно отверстие для микрофона и вентиляционное отверстие. Xiaomi предлагает съемные ремешки из фторкаучука, которые безопасны для кожи и не вызывают аллергию. Ремешки доступны в нескольких цветовых исполнениях: белый, синий, серебристый и черный.

Технические характеристики

Часы Xiaomi Mi Watch базируются на процессоре Qualcomm Snapdragon Wear 3100 4G , который включает 4 вычислительных ядра Cortex A7 с частотой 1,2 GHz. Новинка также получила один из самых больших на рынке аккумуляторов, емкость которого составляет 570 мА/ч. Устройство способно работать в автономном режиме до двух дней. Есть модули NFC, Bluetooth 4.2, Wi-Fi и GPS , независимый вибромотор и достаточно крупный динамик. Также эта модель поддерживает работу с eSIM. В качестве программной платформы используется Google WearOS . Но, как и в случае смартфонов, Xiaomi дополнила операционную систему собственной оболочкой MIUI for Watch . Компания предлагает ряд дополнительных циферблатов и собственный виртуальный ассистент XiaoAI. В часах предустановлен собственный магазин приложений, который предоставляет доступ к более чем 40 оптимизированным приложениям, включая популярные в Китае QQ, WeChat и Keep . Smart-часы способны отслеживать физическую активность, уровень сердечного ритма, уровень насыщения крови кислородом и фазы сна. Устройство может использоваться во время плавания, а благодаря поддержке NFC, часы можно использовать для осуществления бесконтактных платежей. Дополнительно заявлена возможность управления устройствами Умного дома.

Какая стоимость?

Цена Xiaomi Mi Watch составляет около 185 долларов. Также будет доступна версия Mi Watch Exclusive Edition с дисплеем из сапфирового стекла, корпусом из полированной нержавеющей стали и ремешком из нержавеющей стали. Эта версия поступила в продажу в прошлом месяце по цене в 285 долларов.

Где купить?

Чтобы получить Smart-часы высокого качества, которые будет служить долго, лучше купить Xiaomi Mi Watch на официальном сайте продавца. Так как дистрибьютор заинтересован в хорошем имидже, он предлагает высококачественный товар и гарантию качества.