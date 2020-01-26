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Смарт-часы Xiaomi Mi Watch: обзор, цена, где купить? 2020-01-26 Часы 111 0 4.8

Xiaomi Mi Watch

Xiaomi Mi Watch купить

Компания Xiaomi также представила Smart-часы Mi Watch, которые стали первым продуктом компании в данной категории, если не считать устройств, выпускающихся под брендом Amazfit и фитнес-трекеров самой Xiaomi. В плане дизайна новинка очень напоминает Apple Watch. Устройство оснащено 1,78 прямоугольным сенсорным AMOLED-дисплеем с плотностью пикселей 326 ppi, покрытым защитным сапфировым стеклом. Корпус часов изготовлен из алюминиевого сплава с матовой отделкой. На нижней грани расположены контакты зарядного устройства и пульсометр. Справа находится колесико, которое можно использовать для навигации по пользовательскому интерфейсу часов. Также справа есть многоцелевая кнопка и микрофон. Слева расположено еще одно отверстие для микрофона и вентиляционное отверстие. Xiaomi предлагает съемные ремешки из фторкаучука, которые безопасны для кожи и не вызывают аллергию. Ремешки доступны в нескольких цветовых исполнениях: белый, синий, серебристый и черный.

Технические характеристики Xiaomi Mi Watch

Технические характеристики

Часы Xiaomi Mi Watch базируются на процессоре Qualcomm Snapdragon Wear 3100 4G, который включает 4 вычислительных ядра Cortex A7 с частотой 1,2 GHz. Новинка также получила один из самых больших на рынке аккумуляторов, емкость которого составляет 570 мА/ч. Устройство способно работать в автономном режиме до двух дней. Есть модули NFC, Bluetooth 4.2, Wi-Fi и GPS, независимый вибромотор и достаточно крупный динамик. Также эта модель поддерживает работу с eSIM. В качестве программной платформы используется Google WearOS. Но, как и в случае смартфонов, Xiaomi дополнила операционную систему собственной оболочкой MIUI for Watch. Компания предлагает ряд дополнительных циферблатов и собственный виртуальный ассистент XiaoAI. В часах предустановлен собственный магазин приложений, который предоставляет доступ к более чем 40 оптимизированным приложениям, включая популярные в Китае QQ, WeChat и Keep. Smart-часы способны отслеживать физическую активность, уровень сердечного ритма, уровень насыщения крови кислородом и фазы сна. Устройство может использоваться во время плавания, а благодаря поддержке NFC, часы можно использовать для осуществления бесконтактных платежей. Дополнительно заявлена возможность управления устройствами Умного дома.

Цена Xiaomi Mi Watch

Какая стоимость?

Цена Xiaomi Mi Watch составляет около 185 долларов. Также будет доступна версия Mi Watch Exclusive Edition с дисплеем из сапфирового стекла, корпусом из полированной нержавеющей стали и ремешком из нержавеющей стали. Эта версия поступила в продажу в прошлом месяце по цене в 285 долларов.

Где купить?

Чтобы получить Smart-часы высокого качества, которые будет служить долго, лучше купить Xiaomi Mi Watch на официальном сайте продавца. Так как дистрибьютор заинтересован в хорошем имидже, он предлагает высококачественный товар и гарантию качества.

 

Комментарии
Владислав

Часы были доставлены в хорошем состоянии и быстро. Спасибо.

Смарт-часы Xiaomi Mi Watch: обзор

1
Ольга Савченко

Долго отправляли товар, синхронизировались быстро, в целом все окей, кроме того что шла посылка больше месяца, все из других стран ждем возможную прошивку.

Умные часы Xiaomi Mi Watch: обзорSmart-часы Mi Watch отзывы

11
Олег Соловьев

Часы классные. Работают быстро и не глючат. Доставили быстро. Ехали примерно 3 недели. Прошивка китайская. В принципе их легко освоить, если пользовались часами с Wear OS.

2
Степан Светлаков

Получил, упаковано очень хорошо повреждений коробки нет, долго обрабатывался заказ и долго таможню проходил, настраивать буду позже. А так продавцу спасибо, на сообщения отвечал.

15
Костя Миронов

Часы супер. С моим oneplus 7 pro не захотели сразу синхронизироваться - пришлось залезать на 4pda, читать и качать китайскую версию wear os и xiaomi wear. Ставить язык телефона на английский - на часах появился английский, но частично. А так все работает, доволен как слон. Будем ждать глобалку.

Smart-часы Mi Watch реальные отзывы

7
Артем Пирогов

Неплохой девайс, забавный, много китайского, но на английском можно жить.

22
Игорь Малинин

Все шикарно! Приехало до подмосковье за месяц. Хорошо упаковано. Единственное что, плохо отслеживался трек номер. А так именно тот товар который был заявлен!

9
Виктор Еременко

Отличный товар по отличной цене.

16
Олег Белов

Эти часы легко настроить Google wareOS в телефоне. И есть инструкция на английском языке про синхронизацию и настройку. Я рекомендую этот магазин. Я очень доволен.

8
Ксения

Всем рекомендую этого продавца. Отправил посылку на следующий день после заказа. Доставка очень быстрая, что очень порадовало. До Хабаровска из Гонконга, через Москву за 10 дней. И это при условии, что сортировка и доставка по России через Почту России. Для подключения к телефону на территории России понадобится Wear OS for Google, но версия для Китая. А так все отлично работает. Ждём конца февраля и глобальную версию!!!

11
Андрей

Очень красивые часы, очень хорошего качества, доставлены быстро. Теперь я начну использовать его для проверки его функций. Покупкой довольны.

9
Маргарита

Пришло быстро. Все чётко работает.

6

 

 

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