Xiaomi Mi CC9 Pro

5 ноября в Китае прошла презентация новинок Xiaomi, центральное место в которой занял смартфон Xiaomi Mi CC9 Pro, рекламой которого китайский производитель дразнил пользователей в течение месяца до анонса. Xiaomi Mi CC9 Pro, который на мировом рынке получил названием Xiaomi Mi Note 10, по праву можно считать одним из лучших камерофонов 2019 года. Специалисты DxOMark протестировали камеру Xiaomi Mi CC9 Pro, поставив ей 121 балл. Это столько же, сколько получил лидер рейтинга Huawei Mate 30 Pro, оцененный почти вдвое дороже. Фото возможности Xiaomi Mi CC9 Pro получили 130 баллов от DxOMark , тогда как этот параметр у Huawei Mate 30 Pro составляет 132 балла, а вот за видеосъемку новинка от Xiaomi получила на 2 балла больше лидера (9102 балла). В итоге специалисты DxOMark присудили Xiaomi Mi CC9 Pro второе место, а Samsung Galaxy Note 10+ 5G сместили на третье.

Технические характеристики

Камера Xiaomi Mi CC9 Pro включает пять фото-модулей, выстроенных вертикально в левом верхнем углу задней панели. Главный модуль впервые на рынке представлен 108 Мр сенсором Samsung S5KHMX (1/1,33”) и светосильным объективом с 8 линзами и максимальной диафрагмой f/1.69 . Именно он должен обеспечить супер детализированные фотографии даже в условиях слабого освещения. Также тут имеется 12 Мр 50 мм сенсор для съемки портретов с диафрагмой f/2.0, 20 широкоугольный объектив с углом обзора в 1170 и диафрагмой f/2.2 , а также 5 Мр «телевик» с диафрагмой f/2.0 . Последний мало того, что обеспечивает 5-кратный оптический зум и 50-кратный гибридный, но также имеет оптическую стабилизацию, которая также есть у основного сенсора. Пятый модуль с разрешением 2 Мр предназначен для макросъемки с минимальной дистанцией фокусировки 1,5 см.

Справа от основного блока камер находятся 2 сдвоенные светодиодные вспышки (2 светодиода обычного свечения и еще 2 мягкого теплого свечения). Преимущество такой конфигурации заключается в более правильном рассеивании света. Обычно при съемке в ночных условиях лица получаются сильно пересвеченными, а разглядеть что-либо на фоне невозможно, поэтому вспышка Xiaomi Mi CC9 Pro должна решить эту проблему. При этом цвета на портретных снимках должны быть более естественными. Широкие возможности искусственного интеллекта, сохранение фотоматериалов в RAW , ночной режим и прочие функции также поддерживаются новинкой. Кроме этого, есть поддержка записи видео в формате 4K со скоростью до 30 кадров в секунду наряду с возможностью снимать сверх замедленные ролики в качестве 720р со скоростью до 960 кадров в секунду или в качестве 1080р со скоростью до 240 кадров в секунду . Остается добавить, что в каплевидном вырезе экрана размещается 32 Мр фронтальная камера.

Xiaomi CC9 Pro оснащается 6,47” OLED-экраном с разрешением Full HD+ , который загибается на боковые грани. Матрица обеспечивает 100% охват цветового пространства DCI-P3 и характеризуется контрастностью 400000:1 . В экран встроен ультратонкий сканер отпечатков пальцев. Аппарат базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 730G , который позиционируется производителем в качестве игровой платформы для смартфонов среднего уровня. Впрочем, производительность флагманских платформ избыточна уже не первый год, так что это вполне нормальный выбор, особенно на фоне аккумулятора емкостью 5260 мА/ч . Есть поддержка технологии быстрой зарядки мощностью 30 W . За полчаса можно восполнить 58% заряда, а за 65 минут - все 100%. Новинка будет поставляться в конфигурациях с 6 или 8 Gb оперативной и 128 или 256 Gb встроенной памяти. Также смартфон получил громкий динамик с большой акустической камерой, двухдиапазонный приемник GPS , двухдиапазонный модуль Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, порт USB Type-C и 3,5 мм аудиоразъем, инфракрасный излучатель для управления бытовой техникой и многорежимный адаптер NFC для бесконтактных платежей. В качестве операционной системы используется Android 9.0 Pie с фирменным интерфейсом MIUI 11 . На выбор доступно три цвета корпуса: Aurora Green, Glacier White и Midnight Black .

Какая стоимость?

Цена Xiaomi Mi CC9 Pro с 6 Gb оперативной и 128 Gb встроенной памяти составляет 400 долларов , модель с 8 Gb оперативной и 256 Gb встроенной памяти оценена в 440 долларов . Будет также доступна модель Premium Edition по цене в 500 долларов . Но это касается китайского рынка. На следующий день компания Xiaomi провела европейскую презентацию Xiaomi Mi CC9 Pro, сменив название на Mi Note 10 и Note 10 Pro . Итак, версия с 6 Gb оперативной и 128 Gb встроенной памяти, которую назвали просто Mi Note 10 , стоит 549 евро . Модель с 8 Gb оперативной и 256 Gb встроенной памяти называется Mi Note 10 Pro . Также эта модель получила 8 линз в камере против 7 в обычной. Цена этого смартфона составляет 649 евро .

Где купить?

Чтобы получить смартфон высокого качества, который будет служить долго, лучше купить Xiaomi Mi CC9 Pro на официальном сайте продавца. Так как дистрибьютор заинтересован в хорошем имидже, он предлагает высококачественный товар и предоставляет гарантию качества.