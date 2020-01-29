Huawei Mate 30 Pro

19 сентября на пресс-конференции в Мюнхене компания Huawei официально представила флагманский смартфон Huawei Mate 30 Pro, а также его упрощенную версию Huawei Mate 30, которая отличается как внешне, так и по возможностям. В связи с санкциями американских властей в отношении Huawei, Google отказалась сертифицировать новые смартфоны Mate 30 и Mate 30 Pro . Следовательно, компания Huawei не может поставлять смартфоны с предустановленными приложениями и сервисами американской корпорации. Вместо Google Play на новых смартфонах Huawei будет доступен фирменный магазин приложений AppGallery , а сервисы Google заменены на собственные аналоги. Также компания показала новые часы Huawei Watch GT 2, которые позволяют отвечать на звонки и обещают до двух недель автономной работы.

Технические характеристики Huawei Mate 30 Pro

Новинка оснащена 6,53” дисплеем Flex OLED с разрешением 2400x1176 пикселей, загнутым по бокам под углом 880. Такая конструкция исключает наличие физических кнопок регулировки громкости на боковой грани корпуса. Теперь их роль выполняют сенсорные зоны на поверхности самого экрана. В верхней части матрицы предусмотрен сравнительно широкий вырез для 32 Мр модуля фронтальной камеры и вспомогательных датчиков. Разговорный динамик на фронтальной панели отсутствует: производитель использовал технологию Screen Sound , которая передает звук прямо через поверхность дисплея. Поддерживается функция Always on Display для отображения уведомлений и часов в режиме ожидания. За разблокировку аппарата отвечают оптический сканер отпечатков пальцев, расположенный под экраном, и функция распознавания лица.

Смартфон базируется на 7 нм процессоре Kirin 990 с графикой Mali-G76 . Дополнительно предусмотрен выделенный блок нейронных вычислений, отвечающий за работу алгоритмов искусственного интеллекта в различных задачах и приложениях. Для отвода тепла от процессора используется многослойная система охлаждения на тепловых трубках. Объем оперативной памяти смартфона в зависимости от конфигурации составляет 8 Gb, а встроенного накопителя – 128 или 256 Gb . Расширить объем внутреннего хранилища можно с помощью фирменных карт памяти n anoSD . Присутствуют стандартные модули 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS и NFC .

Модуль основной камеры получил четыре сенсора с оптикой Leica . Основной 40 Мр сенсор с линейным размером 1/1,54”, эквивалентным фокусным расстоянием 18 мм и сверхширокоугольным объективом способен записывать видео в разрешении 4K со светочувствительностью в 51200 единиц ISO даже в условиях недостаточного освещения. Среди его дополнительных функций стоит отметить съемку сверхзамедленного видео со скоростью 7680 кадров в секунду, а также режим Time-Lapse с настраиваемой выдержкой, который позволит получить четкое изображение при съемке звездного неба ночью. Второй сенсор с аналогичным разрешением, размером 1/1,7” и оптической стабилизацией, оснащен широкоугольной светосильной (f/1.6) оптикой со светочувствительностью 409600 единиц ISO . Третий 8 Мр сенсор укомплектован телеобъективом с оптической стабилизацией и трехкратным оптическим зумом. В гибридном режиме смартфон обеспечивает пятикратное увеличение, а в цифровом - тридцатикратное. Последний модуль представляет собой датчик глубины для создания эффекта размытия фона. Аналогичным датчиком оснащен и модуль фронтальной камеры, что позволяет отделить объект съемки от фона для создания различных эффектов при съемке автопортретов.

Емкость аккумулятора новинки составляет 4500 мА/ч . Устройство поддерживает технологии быстрой зарядки Huawei SuperCharge 40 W и беспроводной зарядки Huawei SuperCharge Wireless 27 W . Предусмотрена также функция реверсивной беспроводной зарядки Reverse Wireless SuperCharge , с помощью которой можно заряжать другие смартфоны и аксессуары, приложив их к задней панели Mate 30 Pro . Аппарат сертифицирован по стандарту IP68. В качестве операционной системы используется Android 10 с фирменной оболочкой EMUI 10 . Ключевой особенностью сборки стала поддержка компилятора Ark , ускоряющего работу операционной системы и приложений. Функция HiCall позволяет синхронизировать смартфон со Smart-телевизорами для совершения видеозвонков. Заявлена и возможность подключения устройства к бортовым системам автомобилей, совместимых с экосистемой Huawei. На смартфоне вместо сервисов Google предустановлен фирменный магазин приложений от Huawei.

Какая стоимость?

Цена Mate 30 Pro в конфигурации с 8 Gb оперативной и 256 Gb встроенной памяти составляет 1099 евро . Модель с модулем 5G оценена в 1199 евро . Также компания представила специальную версию Porsche Design Huawei Mate 30 RS . Она будет отличаться от обычной модели использованием натуральной кожи и более дорогих материалов, а также объемом памяти. Эта модель будет поставляться в конфигурации с 12 Gb оперативной и 512 Gb встроенной памяти по цене в 2095 евро .

Где купить?

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